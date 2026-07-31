Sarajevo krcato turistima uoči trodnevnog spektakla Dine Merlina

Regionalna muzička zvijezda Dino Merlin večeras će na stadionu "Asim Ferhatović Hase" održati prvi od tri planirana koncerta. Od jutarnjih sati u glavnom gradu Bosne i Hercegovine osjeti se pozitivna atmosfera, a fanovi sarajevskog pjevača očekuju još jedan spektakl, 11 godina nakon njegovog posljednjeg koncerta u Sarajevu kada se na Koševu okupilo 70.000 ljudi.

Organizatori su prije svega poručili posjetiocima da vode računa da ranije krenu na koncert zbog gužvi koje će se u narednim satima stvarati na sarajevskim ulicama koje vode do stadiona.

Slobodan smještaj

Već danima je Sarajevo prepuno gostiju, a slobodan smještaj je gotovo nemoguće pronaći. Zbog Dine Merlina u Sarajevo u glavni grad BiH stižu gosti iz cijele regije i svijeta, a mnogi su dolazak planirali mjesecima. Svi smještajni kapaciteti u gradu su popunjeni, a na online platformama za rezervaciju putovanja preostale su samo lokacije izvan Sarajeva.

Na tri koncerta očekuje se oko 200 hiljada posjetilaca, a na dane koncerata, od 14 do 24 sata, za saobraćaj će biti zatvorene ulice Ibre Poplatića i Patriotske lige, kao i prilaz stadionu kroz prostor dvorane Zetra.

Ulazak u sigurnosni perimetar (zonu) stadiona počinje u 16.30 sati, dok ulazi u stadion otvaraju se od 18 sati. Pristup stadionu privatnim vozilima nije omogućen odnosno parking u neposrednoj blizini stadiona na Koševu nije dostupan radi čega je posjetiteljima rečeno da dolazak planiraju javnim gradskim ili taksi prevozom.

Na nekoliko punktova ljubitelji Merlinovih pjesama podsjetili su se da je na stadionu Koševo Merlin već ostavio neizbrisiv trag i pokazao jedinstven uspjeh sa koncertima kroz različita razdoblja karijere. Prvi veliki koncert na Koševu desio se 2000. godine u okviru turneje “Sredinom”, zatim 2004. godine turneja “Burek”, 2008. godine uz album “Ispočetka”, pa sve do koncerta 2015. godine u eri albuma “Hotel Nacional”.

Upravo na istom mjestu, ove godine će turneja “Mi”, smatraju najvjerniji fanovi, doživjeti svoj najznačajniji i simbolički najjači trenutak. Organizatori koncerta istakli su im da će za večerašnji spektakl bit zaslužna produkcijska postavka uz više od 40 šlepera opreme što svjedoči o razmjerama i zahtjevnosti ovog projekta.

Merlin će time podići za još jednu ljestvicu više produkcijski standard jer se radi o saradnji sa vodećim evropskim specijalistima za najsofisticiranije sisteme zaštite travnjaka i renomiranom internacionalnom kompanijom koja učestvuje u realizaciji najvećih svjetskih stadion­skih produkcija, uključujući turneje nekih od najvećih imena muzičke industrije poput The Rolling Stones, Metallica, Taylor Swift, Ed Sheeran, Oasis i brojnih drugih, na kultnim lokacijama i najprestižnijim stadionima.

- Po tome sudeći, publiku očekuju vrhunski koncertni spektakli – produkcija svjetskog nivoa, najveća i najkompleksnija do sada, koja će Sarajevo pozicionirati na mapu najvećih muzičkih događaja - poručili su iz Turističke zajednice Kantona Sarajevo.

Merlinovi koncerti su zakazani za 31. juli, 1. i 2. august, a za prva dva ulaznice su rasprodane za manje od 24 sata. Uoči koncerta danas je upućen apel svim posjetiocima da na Koševo dođu na vrijeme, poštuju upute redarske službe, prate postavljenu signalizaciju i koriste isključivo ulaz naznačen na svojoj ulaznici.

Efikasnija kontrola

Posjetioci sa ulaznicama za tribine su dužni zauzimati isključivo sjedišta naznačena na ulaznicama. Brži protok posjetilaca, efikasniju kontrolu i maksimalnu sigurnost omogućit će primjena dvostepenog sistema sigurnosnih kontrola i korištenje najsofisticiranijih sigurnosnih skenera koji koriste AI tehnologiju.

U zoni održavanja koncerta nije dozvoljeno korištenje dronova osim letjelica organizatora i Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Inače, kompletan sigurnosni perimetar stadiona bit će pod stalnim nadzorom Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.