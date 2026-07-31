Teška nesreća kod Žepča: Jedna osoba povrijeđena

Jedna osoba povrijeđena je u saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila na magistralnom putu M-17 u mjestu Donja Golubinja kod Žepča.

Kako je za "Avaz" potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, u nesreći su učestvovala tri vozila, jedno teretno i dva putnička motorna vozila. Povrijeđena osoba je, zbog zadobijenih povreda, prevezena u Dom zdravlja Žepče, dok stepen povreda za sada nije poznat.

Zbog saobraćajne nesreće bila je obustavljena vožnja na ovoj dionici, a za putnička vozila korišteni su alternativni pravci. Policijski službenici obavili su uviđaj, a prema posljednjim informacijama, saobraćaj je oko 15:35 sati normalizovan.