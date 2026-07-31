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HOROR KOD BEOGRADA

Tijelo mlade žene pronađeno u koferu u kanalu: Sumnja se da je u pitanju nestala Ruskinja

U naselju Padinska skela pronađeni posmrtni ostaci nepoznate djevojke, privedeno nekoliko osoba

Tijelo žene pronađeno u koferu u kanalu kod Beograda. RAS SRBIJA

A. B.

prije 1 sat 6 minuta

U kanalu u beogradskom naselju Padinska skela pronađeno je tijelo nepoznate žene, potvrđeno je za Nova.rs.

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da bi mogla biti riječ o T. Lj. K., mladoj Ruskinji koja je nestala prije nekoliko dana i za kojom se tragalo. Tijelo je, prema navodima, pronađeno u koferu.

Policija je obavila uviđaj, a prema nezvaničnim saznanjima, određene osobe su privedene u okviru istrage koja je u toku.

Posmrtni ostaci prevezeni su na Institut za sudsku medicinu, gdje će obdukcijom biti utvrđen tačan uzrok smrti.

Nadležni organi nastavljaju rad na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog slučaja.

# KOFER
# POLICIJA
# POSMRTNI OSTACI
# ISTRAGA
# BEOGRAD
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