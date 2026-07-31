Davud Puškić predat Tužilaštvu KS: Osumnjičen za pucnjavu na Baščaršiji

Davud Puškić (25), osumnjičen za pucnjavu na Baščaršiji, predat je danas u nadležnost Tužilaštva Kantona Sarajevo, saznaje portal "Avaza". Pucnjava na Baščaršiji Puškić je uhapšen nakon pucnjave koja se dogodila u srijedu, 29. jula, u ulici Kundurdžiluk na Baščaršiji, kada je muškarac s fantomkom na glavi ispalio više hitaca prema jednom ugostiteljskom objektu.

Iz MUP-a Kantona Sarajevo ranije je saopćeno da su policijski službenici Policijske uprave Stari Grad 30. jula u 18:15 sati uhapsili D. P. (2001) iz Sarajeva zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje opće opasnosti iz člana 323. Krivičnog zakona FBiH. Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni je danas predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, gdje će biti odlučeno o daljnjim mjerama. Sukob na Latinskoj ćupriji U međuvremenu, samo dan nakon pucnjave dogodio se novi incident koji se dovodi u vezu s ovim slučajem.

Kako je ranije objavljeno, Admir Đono i Nihad Haskić, vlasnici nargila bara na koji je pucano, kod Latinske ćuprije presreli su Davudovog brata Sulejmana Puškića, nakon čega je došlo do fizičkog sukoba.

Prema dostupnim informacijama, Sulejman Puškić se pješke kretao prema Latinskoj ćupriji kada se pored njega zaustavio Range Rover u kojem su bili Admir Đono, Nihad Haskić i Adin Rustempašić. Nakon međusobne prepirke, Puškić im je, prema nezvaničnim informacijama, zaprijetio da će ih pobiti te rekao da u torbici ima pištolj. Nakon toga trojica muškaraca izašla su iz vozila i fizički nasrnula na njega. Tokom incidenta oduzeli su mu pištolj, izvadili okvir i metak iz cijevi te ostavili oružje na zidiću pored mosta. U tom trenutku naišla je policijska patrola, koja je sve aktere odvela u policijsku stanicu.