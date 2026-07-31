Težak sudar kod Lukavca: Jedna osoba poginula, tri povrijeđene

Na magistralnom putu u mjestu Gnojnica kod Lukavca danas oko 14.30 sati dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, dok su tri osobe povrijeđene.

Kako je saopćeno iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, u nesreći su učestvovala dva motorna vozila.

Uviđaj na mjestu nesreće obavljaju policijski službenici Policijske uprave Lukavac pod nadzorom dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, koji rukovodi uviđajnim radnjama.

Zbog nesreće saobraćaj na ovoj dionici magistralnog puta u potpunosti je obustavljen i odvija se alternativnim pravcima.