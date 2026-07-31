Detalji jezivog zločina: Ruskinja pronađena mrtva u koferu kod Beograda, ubica uhapšen na aerodromu tokom bijega

Državljanin Turske K. E. (25) osumnjičen je da je u iznajmljenom stanu usmrtio rusku državljanku Ljudmilu Turkovu Konstantinovnu (27), a potom njeno tijelo stavio u kofer i bacio u kanal.

Osumnjičeni je uhapšen na Aerodromu "Nikola Tesla" dok je, prema sumnjama istražitelja, pokušavao napustiti Srbiju.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, Uprave kriminalističke policije (UKP), Odjeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih i saobraćajnih delikata te trgovine ljudima, u saradnji s Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, rasvijetlili su slučaj i uhapsili državljanina Turske zbog sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo.

Posljednji trag u 23.15 sati

Potraga za Ljudmilom Turkovom Konstantinovnom počela je u subotu, 25. jula, nakon što je na području beogradske općine Palilula prijavljen njen nestanak.

Prema riječima njene prijateljice, ona se te večeri spremala za izlazak u jedan beogradski klub. Ipak, nije poznato da li je ikada stigla do njega.

Posljednju poruku poslala je u 23.15 sati, nakon čega je njen telefon postao nedostupan, a profili na društvenim mrežama prestali biti aktivni.

Tijelo pronašao policijski pas

Nakon prijave nestanka policija je pokrenula opsežnu potragu. Ubrzo je u kanalu Vizelj u Padinskoj Skeli pronađen kofer, a tijelo nesretne djevojke u vodi je locirao i pronašao službeni pas Policijske brigade.

Tijelo prebačeno u koferu

Prema dosadašnjim saznanjima istrage, sumnja se da je K. E. u jutarnjim satima 26. jula, u iznajmljenom stanu u Borči, nakon zločina pokušao prikriti tragove.

Kako se sumnja, tijelo 28-godišnje Ruskinje stavio je u kofer, koji je potom prevezao do obližnjeg kanala Vizelj i bacio u vodu.

Nakon što je za njim raspisana potraga, operativci UKP-a locirali su ga na beogradskom Aerodromu "Nikola Tesla", neposredno prije nego što je pokušao napustiti Srbiju.

Prijeti mu dugogodišnja kazna

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati.

On će uz krivičnu prijavu za teško ubistvo biti priveden nadležnom tužiocu na saslušanje, nakon čega se očekuje prijedlog za određivanje pritvora.

Istraga o svim okolnostima zločina, kao i mogućem motivu, i dalje traje.