Video / Nadzorna kamera sve snimila: Ruskinja Ljudmila nasmijana ušla s Turčinom u zgradu, sutradan on iznosio kofer!

Posljednji snimci nadzornih kamera otkrili su nove detalje istrage ubistva ruske državljanke Ljudmile Turkove Konstantinovne u Beogradu. Na snimku se vidi kako ona ulazi u zgradu u beogradskom naselju Borča zajedno s državljaninom Turske K. E., držeći se za ruke.

To je, prema dosadašnjim informacijama, bio posljednji trenutak kada je Ljudmila viđena živa. Iz stana u koji je ušla nasmijana više nije izašla.

Tijelo pronađeno u kanalu

Sumnja se da je K. E. (25) nakon zločina njeno tijelo stavio u kofer, koji je potom iznio iz zgrade i bacio u kanal Vizelj u Padinskoj Skeli.

Na snimcima nadzornih kamera vidi se i trenutak kada osumnjičeni narednog dana iz zgrade iznosi kofer. Na drugom snimku prikazano je kako izlazi iz stana i s teškoćom vuče kofer umotan u nešto što liči na čaršaf.

Snimke sa nadzorne kamere zgrade objavio je Kurir, a možete da ih pogledate ovdje.

Upravo takav kofer kasnije je pronađen u kanalu.

Nije poznato da li je neko u tom trenutku primijetio osumnjičenog i prijavio slučaj policiji.

Uhapšen na aerodromu

Prema informacijama iz istrage, K. E. je nakon toga pokušao napustiti Srbiju. Odjeven u bijelu odjeću, s rancem na leđima i telefonom u rukama, prošao je pasošku kontrolu na Aerodromu "Nikola Tesla".