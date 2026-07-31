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JEZIV ZLOČIN

Video / Nadzorna kamera sve snimila: Ruskinja Ljudmila nasmijana ušla s Turčinom u zgradu, sutradan on iznosio kofer!

Iz stana u koji je ušla nasmijana više nije izašla

Snimak nadzorne kamere. Kurir

M. Až.

prije 43 minute

Posljednji snimci nadzornih kamera otkrili su nove detalje istrage ubistva ruske državljanke Ljudmile Turkove Konstantinovne u Beogradu. Na snimku se vidi kako ona ulazi u zgradu u beogradskom naselju Borča zajedno s državljaninom Turske K. E., držeći se za ruke.

To je, prema dosadašnjim informacijama, bio posljednji trenutak kada je Ljudmila viđena živa. Iz stana u koji je ušla nasmijana više nije izašla.

Tijelo pronađeno u kanalu

Sumnja se da je K. E. (25) nakon zločina njeno tijelo stavio u kofer, koji je potom iznio iz zgrade i bacio u kanal Vizelj u Padinskoj Skeli.

Na snimcima nadzornih kamera vidi se i trenutak kada osumnjičeni narednog dana iz zgrade iznosi kofer. Na drugom snimku prikazano je kako izlazi iz stana i s teškoćom vuče kofer umotan u nešto što liči na čaršaf.

Snimke sa nadzorne kamere zgrade objavio je Kurir, a možete da ih pogledate ovdje.

Upravo takav kofer kasnije je pronađen u kanalu.

Nije poznato da li je neko u tom trenutku primijetio osumnjičenog i prijavio slučaj policiji.

Uhapšen na aerodromu

Prema informacijama iz istrage, K. E. je nakon toga pokušao napustiti Srbiju. Odjeven u bijelu odjeću, s rancem na leđima i telefonom u rukama, prošao je pasošku kontrolu na Aerodromu "Nikola Tesla".

Kako se sumnja, vjerovao je da je uspio prikriti tragove i napustiti zemlju, ali su ga pripadnici granične policije uhapsili nekoliko trenutaka prije ulaska u avion.

Nakon hapšenja sproveden je u policijsku stanicu, gdje mu je određeno zadržavanje. Istraga o okolnostima ubistva i dalje traje.

# SRBIJA
# UBISTVO
# BEOGRAD
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