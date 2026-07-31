Majka ubijene Ljudmile otkrila nove detalje: Došla je da posjeti drugarice, ovu poruku mi je poslala

Ruskinja Ljudmila Turkova Konstantinovna (28), čije je tijelo prema prvim rezultatima istrage pronađeno u koferu bačenom u kanal u Padinskoj Skeli, doputovala je u Srbiju samo dan prije nego što joj se izgubio svaki trag.
Prema riječima njene majke Julije, Ljudmila je u Beograd stigla turistički, kako bi posjetila prijateljice koje već neko vrijeme žive u tom gradu, prenosi Kurir.
Posljednja poruka
Majka ubijene djevojke navela je da joj se kćerka posljednji put javila 25. jula oko 23.20 sati. Tada joj je poručila da je izašla s prijateljima i da će joj se javiti narednog dana.
- Poslala mi je poruku da je izašla s djevojkama, da je sve u redu i da će pozvati sutra. To je bilo u 23.20. Ne znam gdje je išla. Nakon toga mi se više nije javljala - rekla je Julija za ruski portal 360.ru.
Julija je otkrila i da je njena kćerka iznajmila stan u Beogradu na sedam dana. Prema nezvaničnim informacijama, prijateljice su je nakon nestanka pokušale pronaći u stanu, ali je bilo jasno da se nakon te noći nije vratila.
- Nikada se nije vratila da pokupi svoje stvari - kazala je majka.
Nestanak Ljudmile policiji je prijavila njena prijateljica, koja je na društvenim mrežama objavila i apel za pomoć.
Ona je navela da joj je Ljudmila kobne večeri oko 23 sata rekla da ide u noćni klub na Paliluli, nakon čega joj se više nije javljala.
Tijelo pronađeno u kanalu
Tijelo nestale Ruskinje pronađeno je u kanalu u Padinskoj Skeli. Prema nezvaničnim informacijama, bilo je spakovano u kofer.
Brzom reakcijom policije i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je osumnjičeni za njeno ubistvo. Prema nezvaničnim informacijama, riječ je o državljaninu Turske.
- Istraga, prikupljanje dokaza, kao i utvrđivanje vremena i mjesta ubistva i dalje su u toku - potvrdio je izvor za Kurir.
Prema nezvaničnim informacijama, Ljudmila je u Rusiji radila kao promoterka, šankerica i model za tetovaže. Imala je nekoliko tetovaža, a s prijateljicama koje je navodno došla posjetiti u Beogradu studirala je.