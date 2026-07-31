Majka ubijene Ljudmile otkrila nove detalje: Došla je da posjeti drugarice, ovu poruku mi je poslala

Ruskinja Ljudmila Turkova Konstantinovna (28), čije je tijelo prema prvim rezultatima istrage pronađeno u koferu bačenom u kanal u Padinskoj Skeli, doputovala je u Srbiju samo dan prije nego što joj se izgubio svaki trag.

Prema riječima njene majke Julije, Ljudmila je u Beograd stigla turistički, kako bi posjetila prijateljice koje već neko vrijeme žive u tom gradu, prenosi Kurir.

Posljednja poruka

Majka ubijene djevojke navela je da joj se kćerka posljednji put javila 25. jula oko 23.20 sati. Tada joj je poručila da je izašla s prijateljima i da će joj se javiti narednog dana.

- Poslala mi je poruku da je izašla s djevojkama, da je sve u redu i da će pozvati sutra. To je bilo u 23.20. Ne znam gdje je išla. Nakon toga mi se više nije javljala - rekla je Julija za ruski portal 360.ru.