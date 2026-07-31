Video / Drama u centru Sarajeva: Izbio požar u ulici Josipa Štadlera

U ulici Josipa Štadlera u centru Sarajeva večeras je izbio požar, zbog čega su na mjesto događaja upućene ekipe Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo.
POTVRĐENO ZA "AVAZ"
Požar je izbio na lokaciji gdje se nekada nalazila Stara higijena
Požar u centru Sarajeva. Avaz
U ulici Josipa Štadlera u centru Sarajeva večeras je izbio požar, zbog čega su na mjesto događaja upućene ekipe Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo.
Požar je izbio na lokaciji gdje se nekada nalazila Stara higijena, a brzom intervencijom vatrogasaca stavljen je pod kontrolu.
- Požar je izbio u ulici Josipa Štadlera, na lokaciji gdje je nekada bila Stara higijena. Ekipe su upućene na teren. Nema povrijeđenih. Požar je lokalizovan - potvrđeno je za portal "Avaza" iz Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo.
U požaru nije bilo povrijeđenih osoba, dok za sada nema zvaničnih informacija o uzroku njegovog izbijanja. Više detalja bit će poznato nakon što nadležne službe obave uviđaj.
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