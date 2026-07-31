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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Video / Drama u centru Sarajeva: Izbio požar u ulici Josipa Štadlera

Požar je izbio na lokaciji gdje se nekada nalazila Stara higijena

Požar u centru Sarajeva. Avaz

Piše: Ermin Zatega

prije 25 minuta

U ulici Josipa Štadlera u centru Sarajeva večeras je izbio požar, zbog čega su na mjesto događaja upućene ekipe Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo.

Požar je izbio na lokaciji gdje se nekada nalazila Stara higijena, a brzom intervencijom vatrogasaca stavljen je pod kontrolu.

- Požar je izbio u ulici Josipa Štadlera, na lokaciji gdje je nekada bila Stara higijena. Ekipe su upućene na teren. Nema povrijeđenih. Požar je lokalizovan - potvrđeno je za portal "Avaza" iz Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo.

U požaru nije bilo povrijeđenih osoba, dok za sada nema zvaničnih informacija o uzroku njegovog izbijanja. Više detalja bit će poznato nakon što nadležne službe obave uviđaj.

# POŽAR
# SARAJEVO
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