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NEPRISTUPAČAN TEREN

Požar iz Širokog Brijega proširio se na područje Čitluka: Dva Air Tractora imala 22 naleta

Požar u Crnču na području Širokog Brijega i na području Ljubuškog (Prolog) su stavljeni pod kontrolu, ali su vatrogasci iz Ljubuškog još uvijek na terenu

Požar iz Širokog Brijega proširio se na područje Čitluka. Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke

FENA

prije 1 sat 21 minutu

Požar koji je izbio u petak u Buhovu u Širokom Brijegu i dalje je aktivan te se proširio na područje općine Čitluk, potvrđeno je jutros Feni iz Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke.

Kako su naveli, na nepristupačnom terenu gori šuma, trava i nisko raslinje.

Požar u Crnču na području Širokog Brijega i na području Ljubuškog (Prolog) su stavljeni pod kontrolu, ali su vatrogasci iz Ljubuškog još uvijek na terenu.

Na području Županije Zapadnohercegovačke u petak od 15 do 20.30 sati dva Air Tractora imala su 22 naleta.

Djelovali su na području Crnača (Široki Brijeg) po tri puta i utrošili 16500 litara vode i pjenila, zatim Prologa (Ljubuški) po jednom i pri tome utrošili 5500 litara vode i pjenila, te Buhova (Široki Brijeg) po sedam puta i utrošili 38500 litara vode i pjenila.

# POŽAR
# ŠIROKI BRIJEG
# ČITLUK
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