Požar iz Širokog Brijega proširio se na područje Čitluka: Dva Air Tractora imala 22 naleta

Požar koji je izbio u petak u Buhovu u Širokom Brijegu i dalje je aktivan te se proširio na područje općine Čitluk, potvrđeno je jutros Feni iz Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke.

Kako su naveli, na nepristupačnom terenu gori šuma, trava i nisko raslinje.

Požar u Crnču na području Širokog Brijega i na području Ljubuškog (Prolog) su stavljeni pod kontrolu, ali su vatrogasci iz Ljubuškog još uvijek na terenu.

Na području Županije Zapadnohercegovačke u petak od 15 do 20.30 sati dva Air Tractora imala su 22 naleta.

Djelovali su na području Crnača (Široki Brijeg) po tri puta i utrošili 16500 litara vode i pjenila, zatim Prologa (Ljubuški) po jednom i pri tome utrošili 5500 litara vode i pjenila, te Buhova (Široki Brijeg) po sedam puta i utrošili 38500 litara vode i pjenila.