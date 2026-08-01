Peugeot sletio s ceste, poginuo 65-godišnji vozač iz Tuzle

Vozač je poginuo u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć, 31. jula 2026. godine, oko 20:50 sati, na dijelu regionalnog puta R455a, u mjestu Šerići, grad Živinice.

Automobil marke Peugeot sletio je s kolovoza. Tom prilikom je 65-godišnji vozač iz Tuzle smrtno stradao.

- Uviđajem je na mjestu događaja rukovodio tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a isti su izvršili policijski službenici Policijske uprave Živinice, koji po uputama kantonalnog tužioca poduzimaju mjere i radnje na dokumentovanju ove saobraćajne nezgode. U vremenskom periodu od 21,00 do 00,50 sati, saobraćaj je na navedenoj dionici puta bio u potpunosti obustavljen – navode iz MUP-a TK.