Braća Puškić zadržana u Tužilaštvu Kantona Sarajevo nakon pucnjave i incidenta na Latinskoj ćupriji

Braća Davud Puškić i Sulejman Puškić jučer su predati Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo.

Kako je za "Avaz" potvrđeno jučer iz Tužilaštva, oba osumnjičena lica su zadržana 24 sata u okviru kojih će dežurni tužilac odrediti o daljnjim mjerama prema istim.

Podsjećamo, Davud Puškić je uhapšen nakon pucnjave koja se dogodila na Baščaršiji 29. jula 2026. godine.