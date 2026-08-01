Braća Puškić zadržana u Tužilaštvu Kantona Sarajevo nakon pucnjave i incidenta na Latinskoj ćupriji

Braća Davud Puškić i Sulejman Puškić jučer su predati Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo.
Kako je za "Avaz" potvrđeno jučer iz Tužilaštva, oba osumnjičena lica su zadržana 24 sata u okviru kojih će dežurni tužilac odrediti o daljnjim mjerama prema istim.
Podsjećamo, Davud Puškić je uhapšen nakon pucnjave koja se dogodila na Baščaršiji 29. jula 2026. godine.
Pucnjava se desila u ulici Kundurdžiluk na Baščaršiji, kada je muškarac s fantomkom na glavi ispalio više hitaca prema jednom ugostiteljskom objektu.
Samo dan kasnije, uslijedio je incident na Latinskoj ćupriji koji se vezuje za ovaj događaj.
Admir Đono i Nihad Haskić, vlasnici nargila bara na koji je pucao Davud Puškić, kod Latinske ćuprije presreli su, navodno, njegovog brata Sulejmana Puškića i fizički ga napali.
Nezvanično, Sulejman Puškić je prijetio ovim licima kako ima pištolj. Više informacija bit će poznato nakon što se oglasi Tužilaštvo o eventualnim mjerama zabrane ili mjerama pritvora.