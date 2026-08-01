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"AVAZ" SAZNAJE

Braća Puškić zadržana u Tužilaštvu Kantona Sarajevo nakon pucnjave i incidenta na Latinskoj ćupriji

Podsjećamo, Davud Puškić je uhapšen nakon pucnjave koja se dogodila na Baščaršiji 29. jula 2026. godine

Davud Puškić: Pucao na ugostiteljski objekat. Instagram / Avaz

Piše: Amila Ovčina

prije 25 minuta

Braća Davud Puškić i Sulejman Puškić jučer su predati Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo.

Kako je za "Avaz" potvrđeno jučer iz Tužilaštva, oba osumnjičena lica su zadržana 24 sata u okviru kojih će dežurni tužilac odrediti o daljnjim mjerama prema istim. 

Podsjećamo, Davud Puškić je uhapšen nakon pucnjave koja se dogodila na Baščaršiji 29. jula 2026. godine. 

Pucnjava se desila u ulici Kundurdžiluk na Baščaršiji, kada je muškarac s fantomkom na glavi ispalio više hitaca prema jednom ugostiteljskom objektu.

Samo dan kasnije, uslijedio je incident na Latinskoj ćupriji koji se vezuje za ovaj događaj.

Admir Đono i Nihad Haskić, vlasnici nargila bara na koji je pucao Davud Puškić, kod Latinske ćuprije presreli su, navodno, njegovog brata Sulejmana Puškića i fizički ga napali.

Nezvanično, Sulejman Puškić je prijetio ovim licima kako ima pištolj. Više informacija bit će poznato nakon što se oglasi Tužilaštvo o eventualnim mjerama zabrane ili mjerama pritvora.  

# PUCNJAVA
# KANTONALNO TUŽILAŠTVO KS
# DAVUD PUŠKIĆ
# SULEJMAN PUŠKIĆ
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