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BIT ĆE SASLUŠAN U TUŽILAŠTVU

Advokat Sulejmana Puškića za "Avaz": Bio je u bolnici, po tijelu ima dosta masnica, lice mu je krvavo

Prepali smo se bili da nema potres mozga, rekao je Karkin

Karkin: Prepali smo se da nema potres mozga. Avaz

Piše: Amila Ovčina

prije 1 sat 29 minuta

Sulejman Puškić zadobio je povrede nakon što je pretučen na Latinskoj ćupriji u Sarajevu 30. jula 2026. godine.

Kako je za „Avaz“ potvrdio advokat Puškića, Rusmir Karkin, jučer je osumnjičeni predat Tužilaštvu.

- Ja jučer kad sam ga vidio onog momenta kakve ima povrede, mada je on sad dobio ljekarsku pomoć prilikom lišenja slobode, insistirao sam da ga vode u bolnicu ponovo, jer je trebalo da se uradi dodatni CT snimak. Prepali smo se bili da nema potres mozga. Uglavnom bio je jučer u bolnici i dobio je ljekarsku pomoć. Sad za sad nema preteške povrede – rekao je za „Avaz“ Karkin.

Dodao je da će Puškić biti saslušan u Tužilaštvu, s obzirom da mu se na teret stavlja „Ugrožavanje sigurnosti“ i „Posjedovanje vatrenog oružja bez dozvole“.

- Lice mu je krvavo, ruke, noge. Po tijelu ima dosta masnica – rekao je Karkin o pretučenom Sulejmanu.

Podsjetimo, pucnjava se dogodila 29.07.2026. godine kada je Davud Puškić ispalio nekoliko hitaca ka ugostiteljskom objektu na čaršiji, u Sarajevu, a dan kasnije, u večernjim satima na Latinskoj ćupriji je izbio incident kada je Sulejman pretučen od strane vlasnika nargila bara. 

# PUCNJAVA
# RUSMIR KARKIN
# DAVUD PUŠKIĆ
# SULEJMAN PUŠKIĆ
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