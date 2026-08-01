Advokat Sulejmana Puškića za "Avaz": Bio je u bolnici, po tijelu ima dosta masnica, lice mu je krvavo

Sulejman Puškić zadobio je povrede nakon što je pretučen na Latinskoj ćupriji u Sarajevu 30. jula 2026. godine.

Kako je za „Avaz“ potvrdio advokat Puškića, Rusmir Karkin, jučer je osumnjičeni predat Tužilaštvu.

- Ja jučer kad sam ga vidio onog momenta kakve ima povrede, mada je on sad dobio ljekarsku pomoć prilikom lišenja slobode, insistirao sam da ga vode u bolnicu ponovo, jer je trebalo da se uradi dodatni CT snimak. Prepali smo se bili da nema potres mozga. Uglavnom bio je jučer u bolnici i dobio je ljekarsku pomoć. Sad za sad nema preteške povrede – rekao je za „Avaz“ Karkin.