Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DRŽAVNI SUD

Policajac Granične policije BiH pod istragom: Optužen da je unosio lažne podatke o prelasku granice

Unio neistinite podatke u službenu ispravu, odnosno neistinito evidentirao prelazak državne granice za lica P.D.G., S.D.G., M.G., B.F., K.O.

GP BiH. GP BiH (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

A. O.

prije 1 sat 15 minuta

Sud Bosne i Hercegovine je 25.7.2026. potvrdio optužnicu u predmetu Elvir Nukičić kojom se optuženi Elvir Nukičić tereti da je radnjama opisanim u optužnici počinio krivično djelo krivotvorenje službene isprave iz člana 226. stav 1. KZBiH.

Optuženi se tereti da je 22.8.2025. godine, u periodu od 21:05 do 21:50 sati, na području grada Trebinje, na Međunarodnom graničnom prelazu Klobuk, kao službena osoba u institucijama BiH obavljajući poslove policijskog službenika Granične policije BiH, svjestan svojih radnji i htijući to, unio neistinite podatke u službenu ispravu, odnosno neistinito evidentirao prelazak državne granice za lica P.D.G., S.D.G., M.G., B.F., K.O., svjestan i znajući da se radi o pasošima lica koja nisu pristupila graničnim provjerama i da će na ovaj način u službene evidencije Granične policije BiH unijeti neistinite podatke i počiniti krivično djelo krivotvorenje službene isprave.

# OPTUŽNICA
# SUD BOSNE I HERCEGOVINE
# ELVIR NUKIČIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.