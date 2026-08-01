Policajac Granične policije BiH pod istragom: Optužen da je unosio lažne podatke o prelasku granice

Sud Bosne i Hercegovine je 25.7.2026. potvrdio optužnicu u predmetu Elvir Nukičić kojom se optuženi Elvir Nukičić tereti da je radnjama opisanim u optužnici počinio krivično djelo krivotvorenje službene isprave iz člana 226. stav 1. KZBiH.

Optuženi se tereti da je 22.8.2025. godine, u periodu od 21:05 do 21:50 sati, na području grada Trebinje, na Međunarodnom graničnom prelazu Klobuk, kao službena osoba u institucijama BiH obavljajući poslove policijskog službenika Granične policije BiH, svjestan svojih radnji i htijući to, unio neistinite podatke u službenu ispravu, odnosno neistinito evidentirao prelazak državne granice za lica P.D.G., S.D.G., M.G., B.F., K.O., svjestan i znajući da se radi o pasošima lica koja nisu pristupila graničnim provjerama i da će na ovaj način u službene evidencije Granične policije BiH unijeti neistinite podatke i počiniti krivično djelo krivotvorenje službene isprave.