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SRBIJA

Pronađena tijela brata i sestre u stanu na Bežanijskoj kosi

Komšije navode da ih dugo nisu vidjeli, policija i Hitna pomoć izašli na teren

Pronađena tijela brata i sestre u stanu na Bežanijskoj kosi. Telegraf.rs

B. A.

1 sat

U stanu na Bežanijskoj kosi u Beogradu pronađena su tijela brata i sestre, potvrđeno je prema prvim informacijama s mjesta događaja, prenosi Telegraf.rs.

Tijela su pronađena u stanu u Ulici Peđe Milosavljevića, na petom spratu zgrade, nakon čega su na teren izašli policija i ekipa Hitne pomoći.

Komšije su kazale da nisu čule ništa neobično, ali da brata i sestru duže vrijeme nisu viđali. Za sada nisu poznate okolnosti njihove smrti.

Policija trenutno obavlja uviđaj, nakon kojeg bi trebalo biti poznato više detalja o ovom slučaju.

# SRBIJA
# POLICIJA
# POSMRTNI OSTACI
# HITNA POMOĆ
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