Pronađena tijela brata i sestre u stanu na Bežanijskoj kosi

U stanu na Bežanijskoj kosi u Beogradu pronađena su tijela brata i sestre, potvrđeno je prema prvim informacijama s mjesta događaja, prenosi Telegraf.rs.

Tijela su pronađena u stanu u Ulici Peđe Milosavljevića, na petom spratu zgrade, nakon čega su na teren izašli policija i ekipa Hitne pomoći.

Komšije su kazale da nisu čule ništa neobično, ali da brata i sestru duže vrijeme nisu viđali. Za sada nisu poznate okolnosti njihove smrti.

Policija trenutno obavlja uviđaj, nakon kojeg bi trebalo biti poznato više detalja o ovom slučaju.