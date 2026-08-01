Nevjerovatan slučaj: Namjeravao dronom da unese pištolj u zatvor

Postoji osnov sumnje da je on namjeravao da, putem drona, unese pištolj u Kazneno-popravni zavod Niš, u čemu ga je policija, efikasnim operativnim radom, spriječila.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su D.R. (49) iz ovog grada.

Policija je sinoć, nakon prikupljenih operativnih podataka, u Nišu zaustavila taksi vozilo u kojem se nalazio osumnjičeni i kod njega pronašla pištolj sa osam metaka u okviru, kao i dron sa daljinskim upravljačem, saopšteno je danas iz Policijske uprave u Nišu.

D. R. je osumnjičen da je izvršio krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Nišu, navodi se u saopštenju, prenosi Tanjug.