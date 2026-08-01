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OPĆI HAOS

U sječi drva kod Bosanskog Grahova smrtno stradao 58-godišnjak

O svemu je obaviješten i dežurni tužilac

U sječi drva kod Bosanskog Grahova smrtno stradao 58- godišnjak. Hazim Aljović

FENA

prije 1 sat 40 minuta

Djelatnici PP Bosansko Grahovo zaprimili su u petak navečer telefonsku prijavu da je u mjestu Gudeja, općina Bosansko Grahovo, tokom izvođenja šumskih radova smrtno stradao muškarac (1968.) iz Drvara.

Na mjesto događaja izašli su policijski službenici PP Bosansko Grahovo i PU Drvar, koji su obavili uviđaj te dežurni lejkar koji je utvrdio smrt nastradalog.

O svemu je obaviješten i dežurni tužilac.

Policijski službenici nastavljaju s poduzimanjem mjera i radnji u cilju utvrđivanja svih okolnosti navedenog događaja.

# BOSANSKO GRAHOVO
# POLICIJA
# SMRT
# SJEČA DRVA
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