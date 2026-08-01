U sječi drva kod Bosanskog Grahova smrtno stradao 58-godišnjak

Djelatnici PP Bosansko Grahovo zaprimili su u petak navečer telefonsku prijavu da je u mjestu Gudeja, općina Bosansko Grahovo, tokom izvođenja šumskih radova smrtno stradao muškarac (1968.) iz Drvara.

Na mjesto događaja izašli su policijski službenici PP Bosansko Grahovo i PU Drvar, koji su obavili uviđaj te dežurni lejkar koji je utvrdio smrt nastradalog.

O svemu je obaviješten i dežurni tužilac.

Policijski službenici nastavljaju s poduzimanjem mjera i radnji u cilju utvrđivanja svih okolnosti navedenog događaja.