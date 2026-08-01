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Trudnica izgubila bebu nakon naleta taksija: Traže se svjedoci

Zamolila je sve građane koji su se te večeri nalazili u blizini ili imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći da joj se jave

Ulica u kojoj se desila nesreća. Google maps

D. H.

prije 19 minuta

Žena koja je početkom jula u Splitu povrijeđena u saobraćajnoj nesreći, usljed čijih je posljedica izgubila bebu, javno traži svjedoke događaja. Nesreća se dogodila 6. jula na pješačkom prijelazu u Ulici Put Radoševca, a na nju je naletjelo vozilo koje je nakon toga napustilo mjesto nesreće, piše Dalmacija Danas.

Zbog povreda izgubila bebu

U poruci objavljenoj na oglasima širom grada, žena navodi da ju je oko 23:15 sati, dok je prelazila pješački prijelaz kod autobuske stanice Trstenik, udario automobil s oznakom taksija.

U apelu je navela da je zbog zadobijenih povreda izgubila bebu u 16. sedmici trudnoće.

Zamolila je sve građane koji su se te večeri nalazili u blizini ili imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći da joj se jave na broj naveden u oglasu ili da kontaktiraju policiju.

Apel povrijeđene žene. Dalmacija Danas

Policija traži svjedoke

Policijska uprava splitsko-dalmatinska je 28. jula također objavila službeni poziv svjedocima. U saopćenju su naveli da im je nesreća prijavljena tek 27. jula, tri sedmice nakon što se dogodila.

Prema policijskom izvještaju, 31-godišnju pješakinju je na obilježenom pješačkom prijelazu prednjim desnim dijelom udarilo za sada nepoznato putničko vozilo s oznakom "TAXI" na crnoj pravougaonoj podlozi. Vozač je nakon toga napustio mjesto nesreće.

Policija poziva sve osobe koje imaju korisne informacije o ovoj nesreći da se lično jave Postaji saobraćajne policije Split ili da informacije dostave putem brojeva telefona 021 504-010 i 021 504-036, kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.

# NESREĆA
# ULICA
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