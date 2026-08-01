Trudnica izgubila bebu nakon naleta taksija: Traže se svjedoci

Žena koja je početkom jula u Splitu povrijeđena u saobraćajnoj nesreći, usljed čijih je posljedica izgubila bebu, javno traži svjedoke događaja. Nesreća se dogodila 6. jula na pješačkom prijelazu u Ulici Put Radoševca, a na nju je naletjelo vozilo koje je nakon toga napustilo mjesto nesreće, piše Dalmacija Danas.

Zbog povreda izgubila bebu

U poruci objavljenoj na oglasima širom grada, žena navodi da ju je oko 23:15 sati, dok je prelazila pješački prijelaz kod autobuske stanice Trstenik, udario automobil s oznakom taksija.

U apelu je navela da je zbog zadobijenih povreda izgubila bebu u 16. sedmici trudnoće.

Zamolila je sve građane koji su se te večeri nalazili u blizini ili imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći da joj se jave na broj naveden u oglasu ili da kontaktiraju policiju.