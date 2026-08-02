Saobraćajna nesreća na Autoputu A1: Učestovalo 5 vozila, jedna osoba povrijeđena

U Sarajevu je večeras, 1. augusta, oko 20:30 sati, prijavljena saobraćajna nesreća u kojoj je, prema prvim informacijama iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, učestvovalo pet vozila.

Iz Operativnog centra navode da je u toku evakuacija vozila koja su ostala u koloni zbog potpune obustave saobraćaja.

U nesreći je jedna osoba prevezena na KUM radi ukazivanja ljekarske pomoći. Za sada nije poznat stepen povreda.

Policijski službenici obavljaju uviđaj, nakon kojeg će biti poznato više informacija o okolnostima pod kojima je došlo do nesreće.

Vozačima se savjetuje da koriste alternativne pravce i prate upute policije do normalizacije saobraćaja.