Detalji užasa: Sestru ubio mačetom, pa počinio samoubistvo, tijela pronađena u fazi raspadanja

U jednom stanu u beogradskom naselju Bežanijska kosa danas su pronađena tijela brata i sestre.

Prema prvim, neslužbenim informacijama, 48-godišnji B. P. mačetom je usmrtio svoju sestru, nakon čega je izvršio samoubistvo.

Kako navode srbijanski mediji, poslije ubistva muškarac je sebi nanio smrtonosne povrede te preminuo u stanu.

Tijela su pronađena u poodmakloj fazi raspadanja. Stanari zgrade u Ulici Peđe Milosavljevića ispričali su da se neugodan miris osjećao već nekoliko dana, ali u početku nisu mogli utvrditi odakle dolazi. Dodaju i da brat i sestra nisu bili u kontaktu s komšijama.

Na mjestu događaja uviđaj su obavili pripadnici Policijske uprave za Grad Beograd, a intervenisale su i ekipe Hitne pomoći. Sve okolnosti ovog slučaja bit će utvrđene daljnjom policijskom istragom.