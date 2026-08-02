Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

HOROR SCENE

Detalji užasa: Sestru ubio mačetom, pa počinio samoubistvo, tijela pronađena u fazi raspadanja

Sve okolnosti ovog slučaja bit će utvrđene daljnjom policijskom istragom

MUP Srbije. Davor Javorovic/PIXSELL (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

S. S.

prije 1 sat 15 minuta

U jednom stanu u beogradskom naselju Bežanijska kosa danas su pronađena tijela brata i sestre.

Prema prvim, neslužbenim informacijama, 48-godišnji B. P. mačetom je usmrtio svoju sestru, nakon čega je izvršio samoubistvo.

Kako navode srbijanski mediji, poslije ubistva muškarac je sebi nanio smrtonosne povrede te preminuo u stanu.

Tijela su pronađena u poodmakloj fazi raspadanja. Stanari zgrade u Ulici Peđe Milosavljevića ispričali su da se neugodan miris osjećao već nekoliko dana, ali u početku nisu mogli utvrditi odakle dolazi. Dodaju i da brat i sestra nisu bili u kontaktu s komšijama.

Na mjestu događaja uviđaj su obavili pripadnici Policijske uprave za Grad Beograd, a intervenisale su i ekipe Hitne pomoći. Sve okolnosti ovog slučaja bit će utvrđene daljnjom policijskom istragom.

# MUP SRBIJE
# BEOGRAD
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.