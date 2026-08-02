Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OBUSTAVLJEN SAOBRAĆAJ

Detalji nesreće: Stradali mladići imali 21 godinu, vozač povrijeđen, morali reagirati i vatrogasci

Više informacija o uzroku ove teške saobraćajne nesreće, očekuje se po okončanju uviđaja

Tragedija u Kotor Varoši. Nezavisne novine

S. S.

prije 49 minuta

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na ulazu u Kotor Varoš, kod benzinske pumpe, poginula su dva mladića.

Kako saznaju "Nezavisne" u nesreći su poginuli S.B. (21) i M.A. (21), dok je treći mladić A.Č. povrijeđen.

Oni su se nalazili u istom automobilu, kojim je upravljao A.Č.

Prema za sada dostupnim informacijama, u nesreći nije učestvovalo drugo vozilo, a okolnosti pod kojima je došlo do slijetanja, odnosno sudara, bit će utvrđene policijskim uviđajem.

Tragedija se dogodila oko pet sati na magistralnom putu Banja Luka – Teslić. Na licu mjesta i dalje su policijski službenici koji obavljaju uviđaj, zbog čega je saobraćaj na ovoj dionici obustavljen.

Više informacija o uzroku ove teške saobraćajne nesreće, očekuje se po okončanju uviđaja.

# KOTOR VAROŠ
# MUP RS
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.