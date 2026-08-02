Detalji nesreće: Stradali mladići imali 21 godinu, vozač povrijeđen, morali reagirati i vatrogasci

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na ulazu u Kotor Varoš, kod benzinske pumpe, poginula su dva mladića.

Kako saznaju "Nezavisne" u nesreći su poginuli S.B. (21) i M.A. (21), dok je treći mladić A.Č. povrijeđen.

Oni su se nalazili u istom automobilu, kojim je upravljao A.Č.

Prema za sada dostupnim informacijama, u nesreći nije učestvovalo drugo vozilo, a okolnosti pod kojima je došlo do slijetanja, odnosno sudara, bit će utvrđene policijskim uviđajem.

Tragedija se dogodila oko pet sati na magistralnom putu Banja Luka – Teslić. Na licu mjesta i dalje su policijski službenici koji obavljaju uviđaj, zbog čega je saobraćaj na ovoj dionici obustavljen.

Više informacija o uzroku ove teške saobraćajne nesreće, očekuje se po okončanju uviđaja.