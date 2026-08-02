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OBAVLJEN UVIĐAJ

Tužilaštvo objavilo detalje nesreće u kojoj su stradala dva mladića: Poznato stanje povrijeđenog vozača automobila

Navode da je došlo do slijetanja putničkog vozila s kolovoza

Teška saobraćajna nesreća. Glas Srpske

S. S.

prije 1 sat 30 minuta

Iz Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka potvrdili su da je u saobraćajnoj nesreći koja se desila jutros oko 4:30 sati poginule dvije osobe.

Navode da je došlo do slijetanja putničkog vozila s kolovoza.

- U ovoj saobraćajnoj nezgodi učestvovalo je putničko vozilo marke Audi kojim je upravljalo lice inicijala Č.A. rođen 2006.godine, iz Kotor Varoša. Prilikom saobraćajne nezgode putnici u spomenutom vozilu lica B.S.rođen 2005.godine i A.M. rođen 2004. godine iz Kotor Varoša, su smrtno nastradali. Vozač putničkog vozila „Audi“ lice Č.A., je zadobilo tjelesne povrede. Povrijeđenom licu je pružena ljekarska pomoć i on je smješten u Univerzitetski klinički centar RS-Banja Luka. Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice Kotor Varoš. Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere na utvrđivanju svih okolnosti pomenute saobraćajne nezgode - naveli su iz OJT Banja Luka.

# KOTOR VAROŠ
# OJT BANJA LUKA
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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