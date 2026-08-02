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ILIJAŠ

Uhapšen mladić (25) zbog sumnje da je podmetnuo požar

Radeći na dokumentovanju i rasvjetljavanju navedenog krivičnog djela policijski službenici su istog dana u 20:50 sati lišili slobode lice K.S. iz Ilijaša, rođen 2001. godine, saopćio je MUP KS

PU Ilijaš. MUP KS

A. O.

prije 25 minuta

Jedna osoba uhapšena je nakon požara koji se dogodio u Ilijašu 01. avgusta 2026. godine.

Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, u 17:20 sati, obaviještena je PU Ilijaš, da je u naselju Mrakovo, općina Ilijaš, u stambenoj zgradi na prvom spratu, u stanu koji koristi S.S. došlo do požara.

- Na lice mjesta upućeni policijski službenici koji su po dolasku potvrdili navode prijave, te javili da su pripadnici PVB požar lokalizovali ili ugasili u 18:00 sati. Nakon obavještenja dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, uz angažovanje stalnog sudskog vještaka PPZ struke i policijskih službenika MUP-a Kantona Sarajevo, na licu mjesta izvršen je uviđaj zbog postojanja osnova sumnje da je izvršeno krivično djelo Paljevina iz člana 323. KZ F BiH. Radeći na dokumentovanju i rasvjetljavanju navedenog krivičnog djela policijski službenici su istog dana u 20:50 sati lišili slobode lice K.S. iz Ilijaša, rođen 2001. godine – saopćio je MUP KS.

O navedenom je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, lice lišeno slobode predato je u prostorije za zadržavanje lica lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo. 

# POŽAR
# ILIJAŠ
# MUP KS
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