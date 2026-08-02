Uhapšen mladić (25) zbog sumnje da je podmetnuo požar

Jedna osoba uhapšena je nakon požara koji se dogodio u Ilijašu 01. avgusta 2026. godine.

Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, u 17:20 sati, obaviještena je PU Ilijaš, da je u naselju Mrakovo, općina Ilijaš, u stambenoj zgradi na prvom spratu, u stanu koji koristi S.S. došlo do požara.

- Na lice mjesta upućeni policijski službenici koji su po dolasku potvrdili navode prijave, te javili da su pripadnici PVB požar lokalizovali ili ugasili u 18:00 sati. Nakon obavještenja dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, uz angažovanje stalnog sudskog vještaka PPZ struke i policijskih službenika MUP-a Kantona Sarajevo, na licu mjesta izvršen je uviđaj zbog postojanja osnova sumnje da je izvršeno krivično djelo Paljevina iz člana 323. KZ F BiH. Radeći na dokumentovanju i rasvjetljavanju navedenog krivičnog djela policijski službenici su istog dana u 20:50 sati lišili slobode lice K.S. iz Ilijaša, rođen 2001. godine – saopćio je MUP KS.

O navedenom je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, lice lišeno slobode predato je u prostorije za zadržavanje lica lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo.