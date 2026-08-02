Jedna osoba poginula nakon prevrtanja traktora

Jedna osoba poginula je jučer u mjestu Ribari kod Gacka nakon prevrtanja traktora tokom izvođenja šumskih radova.

To je potvrđeno ATV iz Policijske uprave Trebinje.

- Policijskoj stanici Gacko je danas oko 16:20 sati iz Doma zdravlja Gacko prijavljeno da je prilikom šumskih radova došlo do prevrtanja traktora, usljed čega je jedno lice smrtno stradalo - rekli su za ATV iz PU Trebinje.

Po nalogu dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju, policijski službenici Policijske stanice Gacko izvršili su uviđaj na licu mjesta, preduzimaju se sve mjere i radnje radi utvrđivanja okolnosti ove nesreće.