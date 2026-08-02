Svađa zbog parkinga završila pucnjavom, muškarac ranjen u nogu

Zbog spora oko parkinga u Derventi je sinoć došlo do pucnjave u kojoj je ranjena jedna osoba, nakon čega je uhapšen muškarac osumnjičen za upotrebu vatrenog oružja.

Kako je saopćeno iz Policijske uprave Doboj, u ovom događaju povrijeđen je S. M., dok je zbog korištenja vatrenog oružja uhapšen Ž. R.

Prema pisanju portala Provjereno, incident je izbio nakon što je S. M. automobil parkirao ispred kapije koja pripada Ž. R.

Nakon toga najprije je uslijedila verbalna rasprava, koja je prerasla u fizički obračun kada je S. M. glavom udario Ž. R.

Poslije napada Ž. R. je otišao u svoju kuću po vatreno oružje, a po povratku je ispalio hitac prema S. M.

Tom prilikom S. M. zadobio je prostrijelnu ranu desne potkoljenice, nakon čega su ga ekipe hitne pomoći prevezle u bolnicu "Sveti apostol Luka" u Doboju radi ukazivanja ljekarske pomoći.

Iz Policijske uprave Doboj saopćeno je da je o svemu obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, pod čijim nadzorom se preduzimaju dalje mjere i radnje.