Jedna osoba zadobila lakše tjelesne povrede u saobraćajnoj nesreći kod Zenice

U saobraćajnoj nezgodi koja se oko 16:10 sati dogodila na magistralnom putu M-17 kod Zenice, jedna je osoba zadobila lakše tjelesne povrede - potvrdio je Feni dežurni u Operativnom centru Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

U nezgodi, koja se dogodila u naselju Janjići, na lokalitetu Slapovi, sudjelovala su tri putnička motorna vozila, a saobraćaj je bio u potpunosti obustavljen oko 15 minuta, ali sada se odvija jednom saobraćajnom trakom.

- Saobraćaj se trenutno odvija otežano, jednom saobraćajnom trakom i uz nadzor policije, koja je obavila uviđaj na licu mjesta. Pričinjena je materijalna šteta na vozilima i trenutno se uklanja materijal sa puta - ističe dežurni službenik u Operativnom centru MUP-a ZDK.