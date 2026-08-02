U Lukavici ranjen Kosta Pandurević: Tvrdi da je na njega pucao Đorđe Ždrale, koji je u bjekstvu

U Lukavici je danas ranjen Kosta Pandurević, a on tvrdi da je u njega pucao Đorđe Ždrale.

Do pucnjave je, prema saznanjima portala Provjereno, došlo u Spasovdanskoj ulici u blizini kafića "News" danas oko 18.30 sati.

Slučaj je, kako je potvrđeno u policiji, prijavio Pandurević koji je policiju obavijestio da ga je Ždrale ranio iz vatrenog oružja.

Pandurević je upućen na ukazivanje ljekarske pomoći, a Ždrale se nalazi u bjekstvu.

Na teren su izašli pripadnici Policijske uprave Istočno Sarajevo koji na licu mjesta obavljaju uviđaj.