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ISTOČNO SARAJEVO

U Lukavici ranjen Kosta Pandurević: Tvrdi da je na njega pucao Đorđe Ždrale, koji je u bjekstvu

Pandurević je upućen na ukazivanje ljekarske pomoći

Đorđe Ždrale. Sud BiH

S. S.

prije 53 minute

U Lukavici je danas ranjen Kosta Pandurević, a on tvrdi da je u njega pucao Đorđe Ždrale.

Do pucnjave je, prema saznanjima portala Provjereno, došlo u Spasovdanskoj ulici u blizini kafića "News" danas oko 18.30 sati. 

Slučaj je, kako je potvrđeno u policiji, prijavio Pandurević koji je policiju obavijestio da ga je Ždrale ranio iz vatrenog oružja. 

Pandurević je upućen na ukazivanje ljekarske pomoći, a Ždrale se nalazi u bjekstvu.

Na teren su izašli pripadnici Policijske uprave Istočno Sarajevo koji na licu mjesta obavljaju uviđaj.

# ĐORĐE ŽDRALE
# KOSTA PANDUREVIĆ
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