Ždrale pogodio Pandurevića s najmanje dva hica: U Kostinom automobilu se nalazilo i njegovo dvogodišnje dijete

Kosta Pandurević pogođen je s najmanje dva hica iz vatrenog oružja i prevezen je u Bolnicu ”Srbija” gdje mu se ukazuje ljekarska pomoć, potvrđeno je za ATV.

Kako saznaje ATV, u trenutku ranjavanja Pandurević se nalazio u automobilu Audi A6, u kojem se nalazilo i njegovo dvogodišnje dijete.

Zbog sumnje da je pucao na Pandurevića policija traga za Đorđem Ždralom, koji se nalazi u bjekstvu.

- Prve informacije s terena ukazuju da je na Pandurevića pucano iz blindiranog automobila Audi A8, stranih registarskih oznaka. Pandurević je nakon ranjava prevezen u bolnicu, a njegovom vozilo vidljivo je više oštećenja od metaka - kaže izvor ATV.