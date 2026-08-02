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DETALJI OBRAČUNA

Ždrale pogodio Pandurevića s najmanje dva hica: U Kostinom automobilu se nalazilo i njegovo dvogodišnje dijete

Ždrale je vozio Audi stranih registarskih oznaka

Pucnjava u Lukavici. ATV

S. S.

prije 34 minute

Kosta Pandurević pogođen je s najmanje dva hica iz vatrenog oružja i prevezen je u Bolnicu ”Srbija” gdje mu se ukazuje ljekarska pomoć, potvrđeno je za ATV.

Kako saznaje ATV, u trenutku ranjavanja Pandurević se nalazio u automobilu Audi A6, u kojem se nalazilo i njegovo dvogodišnje dijete.

Zbog sumnje da je pucao na Pandurevića policija traga za Đorđem Ždralom, koji se nalazi u bjekstvu.

- Prve informacije s terena ukazuju da je na Pandurevića pucano iz blindiranog automobila Audi A8, stranih registarskih oznaka. Pandurević je nakon ranjava prevezen u bolnicu, a njegovom vozilo vidljivo je više oštećenja od metaka - kaže izvor ATV.

Očevici pričaju da se sve odigralo veoma brzo.

- Kćerka mi je bila svjedok pucnjave. Ona kaže da su naišla dva autombila i da su pucali jedni na druge. Jedno vozilo je stranih tablica, a za drugi se ne zna - pričaju uznemireni stanovnici Istočnog Novog Sarajeva.

Mjesto pucnjave je blokirano i na licu mjesta nalazi sve veliki broj policijskih službenika PU Istočno Sarajevo. U toku je uviđaj, te se prikupljaju izjave od svjedoka pucnjave.

# ĐORĐE ŽDRALE
# KOSTA PANDUREVIĆ
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