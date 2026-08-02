Novi stravičan zločin: Ubio djecu pa sebe

Nakon dojave o požaru, jučer nešto poslije 7 sati, u kući su bez znakova života pronađene tri osobe – otac i dvoje djece. Dan kasnije pojavljuju se novi, potresni detalji tragedije koja je šokirala Hrvatsku.

Iz policije su saopćili da je u porodičnoj kući namjerno zapaljeno nekoliko prostorija, a prema nezvaničnim informacijama sumnja se da je otac ubio svoje dvoje djece, a potom izvršio samoubistvo.

Ispred kuće u kojoj se dogodila nezapamćena tragedija građani su zapalili lampione. Komšije, vidno potresene, jedva pronalaze riječi.

Tužno, jako tužno i svi smo u šoku - rekla je jedna komšinica, dok druga dodaje:

Nikome nije lako ni drago čuti nešto ovakvo, nažalost.

Pronađena tijela djece

Policija je saopćila da su tokom uviđaja na spratu porodične kuće pronađena tijela dvije maloljetne osobe i 46-godišnjeg muškarca. Također je utvrđeno da je u više prostorija kuće podmetnut požar.

Prema nezvaničnim informacijama, otac je usmrtio svoju djecu, a zatim i sebe. Na društvenim mrežama je, kako se navodi, ranije objavio uznemirujuću poruku koja je nagovijestila tragediju.

Saznaje se i da ubistvo nije počinjeno vatrenim oružjem. Iako su komšije tvrdile da su čule eksploziju i pucnjeve, ispostavilo se da je riječ o pucanju prozorskih stakala usljed požara.

Potvrđeno je i da porodica nije bila pod nadzorom centra za socijalni rad, niti je policija ranije evidentirala bilo kakve prijave.

Nije bilo porodično-pravnog postupanja od strane sistema socijalne zaštite niti je porodica bila u bilo kakvom službenom ili savjetodavnom kontaktu sa sistemom socijalne zaštite - rekao je ministar Alen Ružić.

Izrazio je saučešće porodici i poručio da će majci stradale djece i najbližim članovima porodice biti pružena sva potrebna pomoć.

Na raspolaganju su naši interventni timovi, od materijalne do psihosocijalne pomoći. Zaista, i kao ministar i kao čovjek, ne mogu sakriti koliko me ovo potreslo - rekao je Ružić.

Tuga u školama

Crna zastava istaknuta je i na školi koju je pohađala djevojčica, koja je ove godine završila osmi razred. U žalosti je i srednja škola koju je pohađao njen brat.

Učenicima je na raspolaganju školski psiholog, a prema potrebi će biti angažovan i krizni tim Ministarstva obrazovanja.

Ako se potvrdi da je otac ubio svoju djecu, stručnjaci navode da je riječ o osvetničkom filicidu.

"Muškarac koji nije mogao podnijeti da gubi kontrolu"

Profesorica psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu Anita Lauri Korajlija smatra da se radi o zločinu motivisanom željom da se kazni supruga.

Ovo je priča o muškarcu koji je odlučio oduzeti živote svoje djece kako bi kaznio svoju suprugu. Ne smijemo raspravljati o tome šta je ona možda uradila ili nije uradila, kao što se sada, nažalost, događa na društvenim mrežama. Ovdje je riječ o muškarcu koji nije mogao podnijeti da gubi kontrolu nad svojom suprugom - rekla je.

Dodala je da su ovakvi slučajevi rijetki, ali da je neophodno graditi društvo u kojem je nasilje u porodici potpuno neprihvatljivo.

Ovo je vrlo plansko ubistvo. Tu nema nikakvog "pomračenja uma". U najvećem broju slučajeva riječ je o pažljivo planiranim ubistvima u kojima muškarac iz nekog razloga odluči kazniti ženu. Da bismo to spriječili, moramo razvijati društvo u kojem je nasilje u porodici neprihvatljivo, kazne odvraćajuće, a sistem takav da se žene usude prijaviti nasilje i dobiju zaštitu koju zaslužuju - zaključila je.

Uviđaj vodi Županijsko državno tužilaštvo u Zagrebu. Tačan uzrok smrti bit će poznat nakon obdukcije tijela, dok je općina najavila proglašenje Dana žalosti.