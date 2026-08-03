Tragedija u Budvi: Tijelo muškarca pronađeno u moru

Tijelo muškarca pronađeno je u nedjelju oko 13 sati u moru kod stijena ispod tvrđave Mogren u Budvi, potvrđeno je za Portal RTCG iz Uprave policije.

Prema informacijama iz policije, građani su oko 13 sati prijavili Odjeljenju bezbjednosti Budva da su u moru primijetili tijelo muškarca.

Na mjesto događaja upućena je policijska patrola, a o svemu je obaviješten viši državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio obdukciju.

Policija trenutno provodi mjere i radnje na utvrđivanju identiteta stradalog muškarca, kao i okolnosti ovog slučaja.