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SARAJEVO

Ubistvo u Starom Gradu: 28-godišnjak izboden nožem, policija uhapsila osumnjičenog

Iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo saopćeno je da su policijski službenici u 23 sata uhapsili M. K.

MUP KS: Ubijen 28-godišnjak. MUP KS (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

M. Až.

prije 1 sat 17 minuta

U nedjelju navečer na području Starog Grada u Sarajevu ubijen je 28-godišnjak.

Iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo saopćeno je da su policijski službenici u 23 sata uhapsili M. K. (1979) iz Sarajeva zbog sumnje da je usmrtio H. B. (1998).

Prema informacijama policije, deset minuta ranije, u 22:50 sati, Operativni centar MUP-a Kantona Sarajevo zaprimio je dojavu da je u ulici Ablagijin sokak, na području Mjesne zajednice Mošćanica, jedna osoba povrijeđena nožem.

Policijski službenici izlaskom na teren potvrdili su navode iz prijave, a smrt povrijeđenog muškarca konstatovao je ljekar Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Tužilaštva Kantona Sarajevo, koji je rukovodio uviđajem. Uviđaj su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, a istraga o okolnostima ubistva je u toku.

# UBISTVO
# SARAJEVO
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