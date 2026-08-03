Oglasila se policija o ranjavaju Pandurevića: Raspisana potraga za Ždralom

Cijeli slučaj kvalifikovan je kao pokušaj teškog ubistva. O slučaju se oglasila Policija uprava Istočno Sarajevo i potvrdila, uz navođenje inicijala, da je na Pandurevića pucano iz vozila u pokretu.

Policijski službenici PU Istočno Sarajevo raspisali su potragu i intenzivno tragaju za Đorđem Ždralom zbog sumnje da je hicima iz vatrenog oružja ranio Kostu Pandurevića u Istočnom Novom Sarajevu.

- Policijskoj stanici Istočno Novo Sarajevo, juče 02.08.2026. godine oko 18,15 sati prijavljeno je da je u Spasovdanskoj ulicu u Istočnom Novom Sarajevu došlo do upotrebe vatrenog oružja, na način da je lice inicijala Đ.Ž. iz vozila u pokretu pucao u lice K.P. nanijevši mu tjelesne povrede - saopćeno je iz policije.

Dodaje se da je ranjeni Pandurević zbrinut u Bolnica "Srbija" u Istočnom Sarajevu.

- Uviđaj na licu mjesta izvršili su policijski službenici u prisustvu dežurnog tužioca OJT Istočno Sarajevo. Za licem Đ.Ž. raspisana je potraga, a rad na dokumentovanju predmeta je u toku - zaključuje se u saopštenju PU Istočno Sarajevo.