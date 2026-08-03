Ranjeni Kosta Pandurević objavio fotografiju iz bolnice: "Ne može nam niko ništa"

Kosta Pandurević, koji je ranjen u pucnjavi u Istočnom Novom Sarajevu, oglasio se iz bolnice i objavio fotografiju uz pjesmu "Ne može nam niko ništa".

Pandurević je fotografiju podijelio nakon što je u nedjelju navečer ranjen u pucnjavi u Lukavici, a prema informacijama policije, na njega je pucano iz vozila u pokretu.

Policijski službenici Policijske uprave Istočno Sarajevo raspisali su potragu za Đorđem Ždralom iz Istočnog Sarajeva, koji se sumnjiči da je hicima iz vatrenog oružja ranio Pandurevića.

Cijeli slučaj kvalificiran je kao pokušaj teškog ubistva, a policija intenzivno traga za osumnjičenim.