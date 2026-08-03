Ranjeni Kosta Pandurević objavio fotografiju iz bolnice: "Ne može nam niko ništa"

Kosta Pandurević, koji je ranjen u pucnjavi u Istočnom Novom Sarajevu, oglasio se iz bolnice i objavio fotografiju uz pjesmu "Ne može nam niko ništa".
NA NJEGA PUCAO ŽDRALE
Policijski službenici Policijske uprave Istočno Sarajevo raspisali su potragu za Đorđem Ždralom iz Istočnog Sarajeva
Pandurević i Ždrale. Društvene mreže
Kosta Pandurević, koji je ranjen u pucnjavi u Istočnom Novom Sarajevu, oglasio se iz bolnice i objavio fotografiju uz pjesmu "Ne može nam niko ništa".
Pandurević: Oglasio se iz bolnice. Društvene mreže
Pandurević je fotografiju podijelio nakon što je u nedjelju navečer ranjen u pucnjavi u Lukavici, a prema informacijama policije, na njega je pucano iz vozila u pokretu.
Policijski službenici Policijske uprave Istočno Sarajevo raspisali su potragu za Đorđem Ždralom iz Istočnog Sarajeva, koji se sumnjiči da je hicima iz vatrenog oružja ranio Pandurevića.
Cijeli slučaj kvalificiran je kao pokušaj teškog ubistva, a policija intenzivno traga za osumnjičenim.
Iz Policijske uprave Istočno Sarajevo saopćeno je da je Policijskoj stanici Istočno Novo Sarajevo 2. augusta 2026. godine oko 18:15 sati prijavljeno da je u Spasovdanskoj ulici došlo do upotrebe vatrenog oružja.
- Policijskoj stanici Istočno Novo Sarajevo, jučer 2. augusta 2026. godine oko 18:15 sati prijavljeno je da je u Spasovdanskoj ulici u Istočnom Novom Sarajevu došlo do upotrebe vatrenog oružja, na način da je lice inicijala Đ. Ž. iz vozila u pokretu pucalo u lice K. P. i nanijelo mu tjelesne povrede - saopćeno je iz policije.
Ranjeni Kosta Pandurević zbrinut je u Bolnici "Srbija" u Istočnom Sarajevu.
Policija nastavlja aktivnosti na pronalasku Đorđa Ždrale.
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