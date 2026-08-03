Gradačac: Određen jednomjesečni pritvor osumnjičenom za produženo krivično djelo uhođenje

Općinski sud u Gradačcu odredio je jednomjesečni pritvor Mustafi Mehiću (26) iz Gradačca, nakon što je prihvatio prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

- Sudija za prethodni postupak Općinskog suda u Gradačcu prihvatio je prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Mustafu Mehića (26) iz Gradačca zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio produženo krivično djelo uhođenje.

Mehić je osumnjičen da je 30. jula 2026. godine putem objava na jednoj društvenoj mreži iznosio sadržaje u kojima je upućivao ozbiljne prijetnje jednoj djevojci, objavljivao njen identitet i fotografiju, te drugim objavama aludirao da će izvršiti nasilje prema njoj, čime je kod oštećene izazvao tjeskobu i ozbiljan strah za njenu sigurnost. Također, navedeni događaj nije bio izolovani slučaj, nego dio kontinuiranog ponašanja koje je u drugim oblicima trajalo više godina, da bi se nastavilo putem društvenih mreža.

Istražitelji OKP PU Gradačac su 30. jula u večernjim satima lišili slobode osumnjičenog. Nakon kriminalističke obrade je uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužialc je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog. Istražne radnje su u toku - saopćeno je iz Kantonalnog tužilaštva TK.