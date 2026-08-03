Teška nesreća kod Gacka: Poginula jedna osoba

Jedna osoba poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jučer, 2. augusta, u mjestu Izgori kod Gacka.

Kako je saopćeno iz Policijske uprave Trebinje, oko 16:40 sati prijavljena je saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovao putnički automobil Volkswagen Tiguan kojim je upravljala osoba inicijala R. M.

U nesreći je vozač zadobio teške povrede od kojih je preminuo.

O svemu je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju, koje rukovodi istragom i utvrđivanjem svih okolnosti koje su dovele do ove tragične saobraćajne nesreće.