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MJESTO IZGORI

Teška nesreća kod Gacka: Poginula jedna osoba

U nesreći je vozač zadobio teške povrede od kojih je preminuo

MUP RS: Jedna osoba poginula. Facebook (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

M. Až.

prije 20 minuta

Jedna osoba poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jučer, 2. augusta, u mjestu Izgori kod Gacka.

Kako je saopćeno iz Policijske uprave Trebinje, oko 16:40 sati prijavljena je saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovao putnički automobil Volkswagen Tiguan kojim je upravljala osoba inicijala R. M.

U nesreći je vozač zadobio teške povrede od kojih je preminuo.

O svemu je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju, koje rukovodi istragom i utvrđivanjem svih okolnosti koje su dovele do ove tragične saobraćajne nesreće.

# GACKO
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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