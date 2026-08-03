Harisa Babića u Starom Gradu ubio njegov punac

Na području sarajevske općine Stari Grad ubijen je 28-godišnji Haris Babić, saznaje portal "Avaza".

Iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo saopćeno je da su policijski službenici u 23 sata uhapsili M. K. (1979) iz Sarajeva zbog sumnje da je usmrtio H. B. (1998).

Prema nezvaničnim informacijama, Babića je usmrtio njegov punac.

Prema informacijama policije, deset minuta ranije, u 22:50 sati, Operativni centar MUP-a Kantona Sarajevo zaprimio je dojavu da je u ulici Ablagijin sokak, na području Mjesne zajednice Mošćanica, jedna osoba povrijeđena nožem.

Policijski službenici izlaskom na teren potvrdili su navode iz prijave, a smrt povrijeđenog muškarca konstatovao je ljekar Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Tužilaštva Kantona Sarajevo, koji je rukovodio uviđajem. Uviđaj su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, a istraga o okolnostima ubistva je u toku.