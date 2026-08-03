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HRVATSKA

Uhapšen Ukrajinac u Istri: Naočalama s kamerom snimao golu djecu

Radnik osiguranja primijetio je sumnjivo ponašanje 65-godišnjaka te utvrdio da naočalama s ugrađenom kamerom tajno snima nagu djecu

Naočalama s kamerom snimao djecu. PU Istarska

M. Až.

prije 1 sat 19 minuta

Policija je u Istri uhapsila 65-godišnjeg državljanina Ukrajine zbog sumnje da je tajno snimao djecu. Tereti se za krivična djela iskorištavanja djece za pornografiju te teško krivično djelo seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.

Slučaj se dogodio 1. augusta oko 15 sati u jednom turističkom objektu u Istri. Radnik osiguranja primijetio je sumnjivo ponašanje 65-godišnjaka te utvrdio da naočalama s ugrađenom kamerom tajno snima nagu djecu.

Osumnjičenog je zadržao do dolaska policije, a tokom kriminalističke istrage policijski službenici pronašli su kod njega snimke koje ga dovode u vezu s počinjenjem krivičnog djela.

Nakon završene istrage, osumnjičeni je 2. augusta predat u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske uz krivičnu prijavu.

Iz policije su poručili da ovaj slučaj pokazuje kako građani sve više prepoznaju problem sumnjivog snimanja djece i da takve prijave omogućavaju bržu reakciju nadležnih službi.

Policija je istovremeno pozvala roditelje na dodatni oprez, posebno na plažama i drugim mjestima gdje borave djeca. Građanima je upućen apel da svaku sumnjivu osobu koja snima djecu odmah prijave policiji na broj 192.

# ISTRA
# HRVATSKA
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