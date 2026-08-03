Davudu Puškiću određen pritvor zbog pucnjave na Baščaršiji, mjere zabrane njegovom bratu zbog tučnjave

Općinski sud u Sarajevu na prijedlog Tužilaštva KS odredio je jednomjesečni pritvor Davudu Puškiću zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo Izazivanje opće opasnosti i oštećenje tuđe stvari, potvrđeno je za "Avaz" iz Tužilaštva KS.

Pritvor je osumnjičenom određen zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, dovršenja pokušanog krivičnog djela ili da će učiniti djelo kojim prijeti, a za ta krivična djela može se izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna.