Davudu Puškiću određen pritvor zbog pucnjave na Baščaršiji, mjere zabrane njegovom bratu zbog tučnjave

Općinski sud u Sarajevu na prijedlog Tužilaštva KS odredio je jednomjesečni pritvor Davudu Puškiću zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo Izazivanje opće opasnosti i oštećenje tuđe stvari, potvrđeno je za "Avaz" iz Tužilaštva KS.
Pritvor je osumnjičenom određen zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, dovršenja pokušanog krivičnog djela ili da će učiniti djelo kojim prijeti, a za ta krivična djela može se izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna.
Istovremeno, za Sulejmana Puškića Sud je odredio mjere zabrane sastajanja s određenim osobama na način da se osumnjičenom zabranjuje sastajanje ili bilo kakvo neposredno ili posredno kontaktiranje ili približavanje na udaljenosti od 20 m, a sve zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje opće opasnosti i nedozvoljeno držanje oružja.
Istraga u navedenom predmetu se nastavlja.
Podsjećamo, Davud Puškić uhapšen je nakon pucnjave koja se dogodila u srijedu 29.07.2026. godine na Baščaršiji. Pucnjava se dogodila u ulici Kundurdžiluk. Kako je ranije "Avaz" objavio, muškarac je s fantomkom na glavi ispalio više hitaca prema jednom ugostiteljskom objektu.
Sulejman Puškić je bio akter sukoba kod Latinske ćuprije. Njega su napali vlasnici nargila bara na koji je pucao njegov brat, a on im je prijetio pištoljem.