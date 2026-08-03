Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

STARI GRAD

Otkrivamo identitet ubice iz Starog Grada: Nožem usmrtio zeta

Policijski službenici izlaskom na teren potvrdili su navode iz prijave, a smrt povrijeđenog muškarca konstatovao je ljekar Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo

MUP KS. Facebook (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

Piše: Amila Ovčina

prije 39 minuta

Kako saznaje portal "Avaza", Mirza Karić je nožem usmrtio svog zeta Harisa Babića u naselju Mošćanica.

Iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo saopćeno je da su policijski službenici u 23 sata uhapsili M. K. (1979) iz Sarajeva zbog sumnje da je usmrtio H. B. (1998).

Prema informacijama policije, deset minuta ranije, u 22:50 sati, Operativni centar MUP-a Kantona Sarajevo zaprimio je dojavu da je u ulici Ablagijin sokak, na području Mjesne zajednice Mošćanica, jedna osoba povrijeđena nožem.

Policijski službenici izlaskom na teren potvrdili su navode iz prijave, a smrt povrijeđenog muškarca konstatovao je ljekar Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Tužilaštva Kantona Sarajevo, koji je rukovodio uviđajem. Uviđaj su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, a istraga o okolnostima ubistva je u toku.

# STARI GRAD
# MUP KS
# HARIS BABIĆ
# MIRZA KARIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.