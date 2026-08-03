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POLICIJSKA AKCIJA

U Širokom Brijegu tokom kontrole vozila pronađen kokain

PU Široki Brijeg podnijet će Kantonalnom tužilaštvu Zapadnohercegovačkog kantona izvještaj protiv M. N.

Kokain. MUP RS (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

FENA

prije 32 minute

Policijski službenici Policijske uprave Široki Brijeg zaplijenili su određenu količinu tvari koja svojim izgledom asocira na kokain tokom kontrole vozila u Širokom Brijegu.

Kako je saopćeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona, policija je u nedjelju, 2. avgusta, oko 4:30 sati u Ulici pobijenih franjevaca zaustavila i kontrolisala lični automobil Mercedes-Benz kojim je upravljao M. N. (1994.) iz Tomislavgrada.

Prilikom kontrole kod vozača je pronađena određena količina bijele praškaste tvari koja svojim svojstvima asocira na opojnu drogu kokain, a koja je skladno zakonskim propisima privremeno oduzeta.

Po okončanju kriminalističke obrade Policijska uprava Široki Brijeg podnijet će Kantonalnom tužilaštvu Zapadnohercegovačkog kantona izvještaj protiv M. N. zbog sumnje na kazneno djelo posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga iz Kaznenog zakona Federacije BiH.

# KOKAIN
# ŠIROKI BRIJEG
# POLICIJA
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