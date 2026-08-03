Ovo je monstrum Mirza Karić, koji je nožem usmrtio zeta: Predat je u nadležnost Tužilaštva KS

Mirza Karić, koji je nožem usmrtio svog zeta Harisa Babića u naselju Mošćanica, predat je danas u nadležnost Tužilaštva KS, saznaje portal "Avaza".

Iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo ranije je saopćeno da su policijski službenici u 23 sata uhapsili M. K. (1979) iz Sarajeva zbog sumnje da je usmrtio H. B. (1998).