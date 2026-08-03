Vikend u HNK obilježilo 36 saobraćajnih nesreća: Motociklista poginuo kod Neuma

Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona tokom proteklog vikenda evidentirana je 21 prijava kaznenih djela, 15 prekršaja iz oblasti javnog reda i mira te 36 saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba smrtno stradala, četiri su zadobile teške, a 15 lakše tjelesne ozljede, saopćeno je iz Ministarstva unutarnjih poslova HNK-a.

U saobraćajnoj nesreći koja se u nedjelju dogodila na magistralnoj cesti M 17.3 Stolac - Neum, u mjestu Blace kod Neuma, smrtno je stradao motociklist H. P. (1999.) iz Visokog.

Prema navodima iz saopćenja, saobraćajna nesreća dogodila se oko 11:20 sati, a u njoj su sudjelovali M. K. (1966.) iz Sarajeva, koja je upravljala vozilom marke Seat, te H. P. s motociklom Honda.

U nesreći je smrtno stradao vozač motocikla, dok je vozačica automobila zadobila lake tjelesne povrede, kao i suvozačica J. G. (1986.) iz Sarajeva. Povrijeđene osobe prevezene su u bolnicu "Dr. Safet Mujić" u Mostaru na dalje liječenje.

Saobraćaj na navedenoj dionici bio je obustavljen od 11:30 do 16 sati, nakon čega se odvijao alternativnim pravcima.

Tijelo stradalog motociklista prevezeno je u mrtvačnicu Bijeli Brijeg, gdje će, po nalogu dežurne tužiteljice, biti obavljena obdukcija. Uviđaj su proveli nadležni službenici, a poduzete su i sve potrebne mjere radi utvrđivanja okolnosti ove saobraćajne nesreće.