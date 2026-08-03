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INTEREVENCIJA POLICIJE

Haos u Stocu: Napali policajce i psovali im majku "balinsku i četničku"

Dvije osobe privedene nakon incidenta u Vidovom polju

Policvja HNK: Od muzike do nasilja. Avaz

R. U.

1 sat

Stolačka policija intervenirala je u noći između nedjelje i ponedjeljka u Vidovom polju nakon više prijava građana zbog preglasne muzike i narušavanja javnog reda i mira.

Prema informacijama koje je objavio portal "Istina", policija je prvi put izašla na teren nešto poslije ponoći, kada je u dvorištu porodične kuće zatekla proslavu rođendana uz glasnu muziku i konzumiranje alkohola.

Nakon upozorenja, muzika je ugašena, ali je policija oko sat kasnije ponovo pozvana zbog istog problema. Tada je, prema navodima iz izvještaja, došlo do verbalnog i fizičkog sukoba s dvije osobe.

- Nećemo ugasiti muziku - navodno su govorile osobe koje su odbile postupiti po naredbi policije, nakon čega je, prema navodima, došlo do vrijeđanja uz najvulgarnije psovke i napada na službenike.

Prema informacijama portala "Istina", u pomoć su stigli policajci iz Policijske stanice Čapljina, nakon čega su dvije osobe privedene, gdje su ponovno pljuvali policajce, psovali im majku „balinsku i četničku“ te ponovno udarili policajca D. P. u predjelu desne butine. Alkotestiranjem je kod jedne osobe utvrđeno 1,94 promila alkohola, a kod druge 1,09 promila.  

O slučaju je obaviješteno Kantonalno tužilaštvo u Mostaru, koje prema dostupnim informacijama nije zatražilo određivanje pritvora.


# MUP HNK
# STOLAC
# NAPAD NA POLICAJCE
# NASILJE
# PIJANSTVO
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