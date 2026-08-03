Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POTRESNA ISPOVIJEST

Video / Majka ubijenog Harisa Babića shrvana od tuge: Nije bio nasilnik, mog djeteta više nema!

Nije bio diler, nije bio lopov, kriminalac. Možete i dosje njegov provjeriti, rekla je majka Babića

Sanita Babić: Ubijen joj sin. Avaz

Piše: Amila Ovčina

prije 15 minuta

Majka ubijenog Harisa Babića, Sanita Babić govorila je za "Avaz" gdje je istakla kako njen sin nije bio nasilnik kako se piše na društvenim mrežama. Tvrdi da nikada nije zlostavljao njenu snahu Anidu.

- Mog djeteta nema. Ima li na njoj šta? Jel zlostavljana, jel pretučena? Posvađamo se mi svi, ali tučnjave nije bilo – rekla je Sanita.

Dodala je da je tog dana bilo svađe spominjući tetku od svoje snahe Anide. Sanita tvrdi da nije bila na licu mjesta u vrijeme ubistva.

- Moj sin je bio u radnom odnosu. Nije bio diler, nije bio lopov, kriminalac. Možete i dosje njegov provjeriti. Samo mu je bila mana što je nekad volio džoint trave ispušiti – rekla je majka Babića.

Dodala je da s njim nije imala većih problema.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal Avaz TV. 

# UBISTVO
# MAJKA
# HARIS BABIĆ
# ANIDA BABIĆ
# SANITA BABIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.