Video / Majka ubijenog Harisa Babića shrvana od tuge: Nije bio nasilnik, mog djeteta više nema!

Majka ubijenog Harisa Babića, Sanita Babić govorila je za "Avaz" gdje je istakla kako njen sin nije bio nasilnik kako se piše na društvenim mrežama. Tvrdi da nikada nije zlostavljao njenu snahu Anidu.

- Mog djeteta nema. Ima li na njoj šta? Jel zlostavljana, jel pretučena? Posvađamo se mi svi, ali tučnjave nije bilo – rekla je Sanita.

Dodala je da je tog dana bilo svađe spominjući tetku od svoje snahe Anide. Sanita tvrdi da nije bila na licu mjesta u vrijeme ubistva.

- Moj sin je bio u radnom odnosu. Nije bio diler, nije bio lopov, kriminalac. Možete i dosje njegov provjeriti. Samo mu je bila mana što je nekad volio džoint trave ispušiti – rekla je majka Babića.

Dodala je da s njim nije imala većih problema.

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