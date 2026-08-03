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Muškarac iz Viteza uhapšen zbog prijetećih poruka i govora mržnje na Facebooku: "Klat ćemo vam unuke"

Osumnjičeni je lišen slobode i pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Travnik kriminalistički obrađen u službenim prostorijama PS Vitez

MUP SBK na terenu. FTV

A. O.

prije 1 sat 7 minuta

Policijski službenici Policijske stanice Vitez uhapsili su muškarca iz Viteza zbog sumnje da je putem društvene mreže Facebook počinio krivično djelo izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti.

- Dana 03.08.2026. godine, u 10: 00sati, policijski službenici PS Vitez, postupali su po službenoj dužnosti, zbog objava i komentara na društvenoj mreži "Facebook", koja je objavljena na internet portalu "In Focus" profila osobe A.S.H., "Neven Gulan otribili smo mi vas ustaše iz BiH, pogotovo smo vas klali u srednjoj Bosni i sve je naše i Evropa će biti još malo kretenu vlaški pohrvaćeni i klat ćemo vam unuke". Policijski službenici PS Vitez su identifikovali navedeno lice, a radi se o A.H., rođen 1980.godine, iz Viteza – saopćeno je iz MUP-a SBK.

Osumnjičeni je lišen slobode i pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Travnik kriminalistički obrađen u službenim prostorijama PS Vitez, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo "Izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti" iz člana 145a KZ BiH.     

# MUP SBK
# VITEZ
# POLICIJA
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