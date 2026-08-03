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"AVAZ" NA LICU MJESTA

Video / Ovo je kuća ispred koje je punac nasmrt izbo zeta Harisa

Anida Babić, supruga Harisa Babića potresena je kao i njena svekrva Sanita

Sa lica mjesta. A. Ovčina / Avaz

Piše: Amila Ovčina

prije 22 minute

Mirza Karić nožem je izbo svoga zeta Harisa Babića u srce u Sarajevu, u nedjelju. 

Ovo stravično ubistvo potreslo je obje porodice, a ukućani su još uvijek u šoku. 

Ekipa "Avaza" posjetila je mjesto zločina gdje smo zatekli mokar asfalt, odnosno prilaz kući nakon što je krv saprana vodom.

Krv je frcala po zidu tokom stravičnog zločina. Anida Babić, supruga Harisa Babića potresena je kao i njena svekrva Sanita.

Prema tvrdnjama porodice, Karić je nož Harisu zabio u srce.  

- U deset sati navečer sam trebala krenuti s malim djetetom i ići negdje, ali rekla sam da nije problem, ako želi da napustimo kući, otići ćemo sutra. Odbio je to, htio je da napustimo kuću odmah. Čulo se naglo kočenje, Haris je skočio i otišao do kuhinje, uzeo nož i rekao: "sad ću ti je**t majku". Krenula sam za njim. Sreli su se na sredini sokaka. Nije ga izbo istog trenutka, borili su se prvo, a nož je završio na drugoj strani. Unijela sam nož u kuću, ali nisam vidjela da ima još jedan. Digao je majicu i rekao: "Biraj gdje ćeš me izbosti", a babo se onda sklonio - ispričala je Harisova supruga Anida za "Avaz", između ostalog. 

Majka Sanita izjavila je za naš medij da njen sin nije bio nasilnik te da nije zlostavljao svoju suprugu Anidu. 

- Dana 02.08.2026. godine, u 23.00 sati, policijski službenici PU Stari Grad lišili su slobode M.K. (1979) iz Sarajeva zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Ubistvo (član 166. KZ FBiH) na štetu H.B. (1998) iz Sarajeva. Prethodno, u 22.50 sati, Operativni centar MUP-a KS zaprimio je informaciju da je u ulici Ablagijin sokak, općina Stari Grad, jedna osoba zadobila povrede nožem. Izlaskom na teren, potvrđeni su navodi iz prijave, a smrt lica je konstatovao doktor Zavoda hitne medicinske pomoći KS. Obaviješten je tužilac KTKS, koji je rukovodio uviđajem, kojeg su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a KS - danas je saopćeno iz MUP-a Kantona Sarajevo.

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# UBISTVO
# KUĆA
# SARAJEVO
# HARIS BABIĆ
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