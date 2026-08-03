Video / Ovo je kuća ispred koje je punac nasmrt izbo zeta Harisa

Ovo stravično ubistvo potreslo je obje porodice, a ukućani su još uvijek u šoku.

Krv je frcala po zidu tokom stravičnog zločina. Anida Babić, supruga Harisa Babića potresena je kao i njena svekrva Sanita.

Ekipa "Avaza" posjetila je mjesto zločina gdje smo zatekli mokar asfalt, odnosno prilaz kući nakon što je krv saprana vodom.

- U deset sati navečer sam trebala krenuti s malim djetetom i ići negdje, ali rekla sam da nije problem, ako želi da napustimo kući, otići ćemo sutra. Odbio je to, htio je da napustimo kuću odmah. Čulo se naglo kočenje, Haris je skočio i otišao do kuhinje, uzeo nož i rekao: "sad ću ti je**t majku". Krenula sam za njim. Sreli su se na sredini sokaka. Nije ga izbo istog trenutka, borili su se prvo, a nož je završio na drugoj strani. Unijela sam nož u kuću, ali nisam vidjela da ima još jedan. Digao je majicu i rekao: "Biraj gdje ćeš me izbosti", a babo se onda sklonio - ispričala je Harisova supruga Anida za "Avaz", između ostalog.

Supruga ubijenog Harisa Babića za "Avaz" kroz suze: Digao je majicu i rekao "biraj gdje ćeš me izbosti"

Supruga ubijenog Harisa Babića za "Avaz" kroz suze: Digao je majicu i rekao "biraj gdje ćeš me izbosti"

Majka Sanita izjavila je za naš medij da njen sin nije bio nasilnik te da nije zlostavljao svoju suprugu Anidu.

- Dana 02.08.2026. godine, u 23.00 sati, policijski službenici PU Stari Grad lišili su slobode M.K. (1979) iz Sarajeva zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Ubistvo (član 166. KZ FBiH) na štetu H.B. (1998) iz Sarajeva. Prethodno, u 22.50 sati, Operativni centar MUP-a KS zaprimio je informaciju da je u ulici Ablagijin sokak, općina Stari Grad, jedna osoba zadobila povrede nožem. Izlaskom na teren, potvrđeni su navodi iz prijave, a smrt lica je konstatovao doktor Zavoda hitne medicinske pomoći KS. Obaviješten je tužilac KTKS, koji je rukovodio uviđajem, kojeg su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a KS - danas je saopćeno iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Besplatno se pretplatite na YouTube kanal Avaz TV.