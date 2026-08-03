Pucnjava u Lukavici: Blokirano naselje, ranjen muškarac

Muškarac je ranjen u pucnjavi koja se dogodila večeras u Lukavici, u Hilandarskoj ulici.
Pucnjava se dogodila nešto prije 21 sat u blizini dva kafića.
Vozilom hitne pomoć odvezen je ranjeni muškarac na ukazivanje ljekarske pomoći.
- Bila je pucnjava - kratko je potvrdio za "Avaz" Branimir Šehovac, načelnik Policijske uprave Istočno Sarajevo.
Policijski službenici su na terenu, a naselje je blokirano.
- Došlo je do upotrebe vatrenog oružja oko 20:40 sati. Jedno lice je povrijeđeno - potvrdila je Vesna Stokanović, portparolka PU Istočno Sarajevo, za "Avaz".
Dodala je da je jedno lice prevezeno u Bolnicu Srbija.
Podsjetit ćemo, jučer se također pucnjava dogodila u Istočnom Sarajevu kada je ranjen Kosta Pandurević.