Pucnjava u Lukavici: Blokirano naselje, ranjen muškarac

Muškarac je ranjen u pucnjavi koja se dogodila večeras u Lukavici, u Hilandarskoj ulici.

Pucnjava se dogodila nešto prije 21 sat u blizini dva kafića.

Vozilom hitne pomoć odvezen je ranjeni muškarac na ukazivanje ljekarske pomoći.

- Bila je pucnjava - kratko je potvrdio za "Avaz" Branimir Šehovac, načelnik Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Policijski službenici su na terenu, a naselje je blokirano.

- Došlo je do upotrebe vatrenog oružja oko 20:40 sati. Jedno lice je povrijeđeno - potvrdila je Vesna Stokanović, portparolka PU Istočno Sarajevo, za "Avaz".

Dodala je da je jedno lice prevezeno u Bolnicu Srbija.

Podsjetit ćemo, jučer se također pucnjava dogodila u Istočnom Sarajevu kada je ranjen Kosta Pandurević.