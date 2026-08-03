Ko je Davor Dabić koji je večeras ranjen u pucnjavi u Istočnom Sarajevu?

Davor Dabić večeras je ranjen u pucnjavi koja se dogodila u Istočnom Sarajevu.

Kako je ranije za „Avaz“ potvrđeno iz MUP-a RS, došlo je do upotrebe vatrenog oružja oko 20:40 sati. Muškarac je prevezen u Bolnicu Srbija.

Inače, Dabić je član grupe Darka Eleza, a bio je i ranije hapšen.