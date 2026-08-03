Lažna dojava o pucnjavi na Vracama

Nakon pucnjave u Istočnom Sarajevu u kojoj je jedan muškarac ranjen u Hilandarskoj ulici, u medijima se pojavila informacija o novoj pucnjavi na Vracama.

Međutim, ispostavilo se da je riječ o lažnoj dojavi. Kontaktirali smo Operativni centar MUP-a Kantona Sarajevo, PU Novo Sarajevo, ali i MUP RS, međutim, nisu imali zaprimljenu prijavu o pucnjavi na Vracama.