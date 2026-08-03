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NAKON INCIDENTA U LUKAVICI

Lažna dojava o pucnjavi na Vracama

Nema prijava ni u Kantonu ni kod nas da je bilo, rekao je Šehovac

Dojava o pucnjavi na Vracama. ATV

A. O.

prije 1 sat 33 minute

Nakon pucnjave u Istočnom Sarajevu u kojoj je jedan muškarac ranjen u Hilandarskoj ulici, u medijima se pojavila informacija o novoj pucnjavi na Vracama.

Međutim, ispostavilo se da je riječ o lažnoj dojavi. Kontaktirali smo Operativni centar MUP-a Kantona Sarajevo, PU Novo Sarajevo, ali i MUP RS, međutim, nisu imali zaprimljenu prijavu o pucnjavi na Vracama. 

- Nema prijava ni u Kantonu ni kod nas da je bilo. Bila je samo pucnjava u Hilandarskoj - kratko je za "Avaz" rekao Branimir Šehovac, načelnik Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Kako prenosi ATV, ekipa ATV-a na Vracama je zatekla policijske službenike PU Istočno Sarajevo koji su pretraživali teren. Međutim, nikakvi tragove pucnjave ili vatrenog obračuna nisu vidljivi i ne isključuje se mogućnost da se radi o lažnoj uzbuni.

Nekoliko trenutaka prije došlo je do pucnjave u Istočnom Sarajevu gdje je ranjen Davor Dabić koji je hitno prevezen u bolnicu Koševo.

Policija na terenu, na Vracama. ATV

Jučer je nedaleko od mjesta gdje je ranjen Dabić, upucan Kosta Pandurević. Zbog te pucnjave se traga za Đorđem Ždralom.

# PUCNJAVA
# MUP RS
# ISTOČNO SARAJEVO
# VRACE
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