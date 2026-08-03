Lažna dojava o pucnjavi na Vracama

Nakon pucnjave u Istočnom Sarajevu u kojoj je jedan muškarac ranjen u Hilandarskoj ulici, u medijima se pojavila informacija o novoj pucnjavi na Vracama.
Međutim, ispostavilo se da je riječ o lažnoj dojavi. Kontaktirali smo Operativni centar MUP-a Kantona Sarajevo, PU Novo Sarajevo, ali i MUP RS, međutim, nisu imali zaprimljenu prijavu o pucnjavi na Vracama.
- Nema prijava ni u Kantonu ni kod nas da je bilo. Bila je samo pucnjava u Hilandarskoj - kratko je za "Avaz" rekao Branimir Šehovac, načelnik Policijske uprave Istočno Sarajevo.
Kako prenosi ATV, ekipa ATV-a na Vracama je zatekla policijske službenike PU Istočno Sarajevo koji su pretraživali teren. Međutim, nikakvi tragove pucnjave ili vatrenog obračuna nisu vidljivi i ne isključuje se mogućnost da se radi o lažnoj uzbuni.
Nekoliko trenutaka prije došlo je do pucnjave u Istočnom Sarajevu gdje je ranjen Davor Dabić koji je hitno prevezen u bolnicu Koševo.
Jučer je nedaleko od mjesta gdje je ranjen Dabić, upucan Kosta Pandurević. Zbog te pucnjave se traga za Đorđem Ždralom.