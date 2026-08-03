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VATRENA PRIJETNJA

Drama kod Banja Luke: Vatrogasci na terenu

Šumski požar izbio je iznad banjalučkog sela Barlovci, a mještani su zabrinuti zbog širenja vatre prema okolnom području

Dim se nadvio nad Barlovcima: Vatra zahvatila šumu. Nezavisne

D. E.

prije 40 minuta

Šumski požar izbio je večeras iznad banjalučkog sela Barlovci, na području prema selu Cerići, u blizini lokacije na kojoj se odlaže zemlja iskopana tokom izgradnje dionice auto-puta prema Prijedoru.

Prema informacijama mještana, vatra je zahvatila šumsko područje iznad sela, zbog čega su odmah pozvane vatrogasne ekipe.

Stanovnici navode da se na tom području ranije nalazio veći broj divljih deponija, te sumnjaju da je požar mogao izbiti upravo na jednoj od njih.

Na teren su izašli vatrogasci koji rade na lokalizaciji požara i kontroli širenja vatre.

Za sada nema informacija o ugroženim stambenim objektima niti o većim razmjerama požara. Nadležne službe prate situaciju na terenu.

# ŠUMA
# BANJA LUKA
# POŽAR
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